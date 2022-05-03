В Харьковской области открыли две временные переправы (фото)

«Укравтодор»‎ продолжает восстанавливать разрушенную войсками РФ инфраструктуру. В Харьковской области на трассе Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Большой Бурлук открыли две временные переправы вблизи разрушенных мостов.

Помимо самих переправ обустроены подъезды к ним. Длина временной дороги на первом объекте составляет 250 м, а на втором – 150 м. Как заявили в ведомстве, на строительстве было задействовано 27 рабочих и 9 единиц техники (самосвалы, погрузчик и кран).

«Чтобы восстановить жизнедеятельность территориальных дорог, работаем над созданием безопасных логистических цепочек, возводим временные переправы, а также ликвидируем аварийную ямочность. Кроме того, более 100 км дорог очищены от сожженной техники и других последствий вторжения российских оккупантов», – говорится в сообщении.