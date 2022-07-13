Geely анонсировала свой Mitsubishi L200 и он электрический

На рынок электропикап выйдет под новым суббрендом Radar

Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала первую модель нового суббренда Radar — электрический пикап RD6. Его официальная премьера ожидается в ближайшее время, а пока приходится довольствоваться изображениями и некоторыми данными об электропикапе.

Основной целевой аудиторией Radar RD6 называют городских жителей, которые любят проводить свободное время на природе. В двухрядной кабине найдется место для всех членов семьи. А в кузове поместятся пара велосипедов, доски для серфинга и снаряжение для пикника.

Судя по фото, габаритами RD6 сравнится с Mitsubishi L200. Оформлением передней панели он напоминает Range Rover, но в целом ничего выдающегося в экстерьере китайского пикапа нет. Предположительно, клиентам предложат дополнительное оборудование. В частности, в пользу этой версии говорят надписи «Radar» на изображенных на официальных фото досках для серфинга, автомобильный холодильник и радио.

Radar RD6 предложат в задне- и полноприводных версиях с одним, двумя и тремя электродвигателями. Максимальная мощность составит 400 л.с. Также обещана гибридная версия, в которой двигатель внутреннего сгорания будет служить генератором.