Новости В Германии новые автомобили за пять лет подорожали в среднем на 19%

Компактные модели прибавили стоимости почти в два раза

Всеобщий немецкий автомобильный клуб (ADAC, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) опубликовал статистику роста цен на первичном авторынке Германии за последние пять лет. Если в 2017 году новый автомобиль стоил в среднем 44 908 евро, то в 2022 году — 53 525 евро.

В среднем новый автомобиль подорожал на 19%. При этом официальный уровень инфляции в стране составил 8%. Как отмечают эксперты ADAC, автомобили среднего класса подорожали на 21%, тогда как компактные модели за те же пять лет прибавили 44%. Популярность небольших автомобилей поясняют тем, что за последние года они стали технологичнее. В частности, получили современные мультимедийные системы и новые системы безопасности, которые в средне- и полногабаритных моделях появились раньше. Плюс к этому, сами производители усиленными темпами сокращают производство самых простых моделей.

Например, Volkswagen Golf совсем недавно немцам предлагали с мотором на 90 л.с. Сейчас он доступен с двигателем 130 л.с. Соответственно, ценник вырос с 20 700 до 29 570 евро. Подобная эволюция произошла и с Fiat Tipo. Если в версии с мотором на 100 л.с. этот компактный семейный автомобиль можно приобрести за 17 490 евро, то с гибридной силовой установкой мощностью 130 л.с. он обойдется уже 28 490 евро.

Также свою роль в увеличении цен сыграли дефицит полупроводников и подорожание материалов для автомобилей.