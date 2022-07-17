Kia вывела на тесты новый электрический кроссовер (фото)

Прототипы будущего флагмана марки Kia под названием EV9 во всю проходят испытания на дорогах общего пользования. В одну из таких поездок они и попали в объективы фотошпионов.

Замеченный тестовый мул покрыт плотным камуфляжем и специальными надстройками, которые скрывают реальные габариты модели. Но как производитель не старался, спрятать сходство модели с концептом ему не удалось. Оптика, капот-раскладушка, поясная линия и линия крыши, повторяют показанный в 2021 году шоу-кар.

Отличия сводятся к установке на кроссовер традиционных зеркал заднего вида (у концепта были камеры) и колес меньшего диаметра. Также у серийного Kia EV9 будут традиционные задние двери, а не суицидальные, как у шоу-кара.

Новинка построена на платформе E-GMP и получит электромотор, который позволит ей разгоняться с места до «‎сотни» менее чем за 5 секунд. На одном заряде кроссовер сможет проезжать до 540 км. Восполнить заряд батареи до 80% можно будет за 30 минут. Дебют серийной версии Kia EV9 состоится в ближайшее время, а на рынок новинка выйдет в начале 2023 года.