На продажу выставили самую большую в мире коллекцию классических автомобилей (фото)

Американский коллекционер Элмер всю свою жизнь собирал винтажные автомобили и мотоциклы. У него получилась самая большая в мире коллекция, которая включает несколько тысяч экспонатов. Часть из них была выставлена в частном музее.

Однако после смерти владельца, наследники решили продать машины и выставили их на аукцион Mecum. Все автомобили в коллекции находятся в идеальном состоянии и имеют минимальные пробеги. Меньше всего пробег у Chevrolet Corvette 1978 года. На его одометре зафиксирована цифра в 8 км. Он не только не выезжал на дороги, а в него даже никто не садился.

Старейшим экземпляром в коллекции Элмера является Ford Model T 1910 года. Также внимание привлекает довоенный кабриолет Auburn 1935 года выпуска. К особо ценным экземплярам можно отнести: Studebaker Commander 1955 года, Oldsmobile Starfire 1962 года, Chevrolet Caprice 1968 года, Plymouth Road Runner 1970 года, Вelvedere 1966 года с 7,0-литровым HEMI V8 под капотом, Chevrolet Corvette 1963 года и Impala 1958 года с двигателем V8.

Вместе с классическими автомобилями будет продана коллекция мотоциклов и масштабных моделей. Новые владельцы намерены отдать и запчасти, которых скопилось в запасниках довольно много. Аукцион пройдет с 14 по 17 сентября. А пока музей открыли для всех желающих. Как сообщило издание Аutoevolution, взрослый билет обойдется в 15 долларов, а детский – в 5.