Новости Китайская компания XPeng построила суперчарджер в два раза мощнее, чем у Tesla

Технология сверхскоростной зарядки XPeng всего за 5 минут обеспечивает 210 км пути

XPeng Motors представила собственную технологию сверхбыстрой зарядки для электромобилей. Презентация нового нагнетателя компании — S4 — состоялась через несколько дней после начала предпродаж кроссовера XPeng G9. Как показали тесты производителя, всего 5 минут подключения к S4 обеспечили ему пробег в 210 км.

По словам председателя и главного исполнительного директора XPeng Хэ Сяопэна, нагнетатель S4 имеет максимальную мощность 480 кВт, максимальный ток 670 А и пиковую мощность зарядки 400 кВт. Для сравнения, Tesla Supercharger V3 обеспечивает максимальную мощность 250 кВт и силу тока в 631 А, что позволяет за 5 минут увеличить пробег на 150 км. Зарядная станция Porsche Turbo Charger максимальной мощностью 350 кВт и силой тока в 500 А за те же 5 минут пополняет батарею на 120 км пробега.

Уже в этом году XPeng начнет строительство сверхбыстрых зарядных станций S4 в 10 городах Китая с наибольшим количеством бронирований G9. Как сказал Хэ, начиная с G9, XPeng сделает все возможное, чтобы все модели, включая обновленные, поддерживали сверхбыструю зарядку.

В 2023 году терминалы S4 появятся во всех крупных городах и вдоль основных транспортных магистралей Китая. А к 2025 году компания планирует установить 2000 сверхскоростных зарядных станций.

Как сообщили в компании, первый суперчарджер S4 введен в эксплуатацию 15 августа 2022 года. В целом зарядная сеть XPeng насчитывает 1000 станций в 337 городах страны. Как отметил Хэ, развитие скоростной зарядной сети приведет к постепенному отказу от гибридных автомобилей.