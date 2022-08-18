Полный привод и акустический выхлоп: Dodge представил электрический Charger Daytona SRT

Будущее электрических маслкров, в которое мало кто верил, уже наступило. Dodge представил полностью электрический Charger Daytona SRT. Модель пока находится в статусе концепта, но компания обещает ее поставить на конвейер.

Электрокар презентовали в рамках мероприятия Dodge Speed ​​Week в Понтиаке (штат Мичиган, США). Он выглядит потрясающе. К особенностям дизайна Charger Daytona SRT относится использование элемента R-Wing, который установлен в передней части и направляет потоки воздуха для улучшения аэродинамики. Его дополнили светодиодной полосой. Также концепт получил панорамную крышу и крупные колеса.

Салон модели выглядит не менее эффектно. В его оснащение вошли рулевое колесо с плоским верхом и низом, 16-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, который ориентирован на водителя. Также есть проекционный дисплей на 8 дюймов, рычаг переключения передач в стилистике классических Dodge и уникальная подсветка, разработанная специально для этой модели. Каркасы кресел изготовлены из карбона.

Концепт оснащен новой трансмиссией, получившей название Banshee. В компании утверждают, что эта установка отличается высокой производительностью и по своим показателям затмевает двигатели Hemi, Hellcat и Redeye. Она состоит из двух электромоторов, которые суммарно могут генерировать до 700 л.с. мощности. Запас хода обещают до 800 км.

В Charger Daytona SRT используется новая многоскоростная коробка передач eRupt с электромеханическим переключением передач, которая обеспечит рывки при ускорении. Акустическая система выхлопа Fratzonic выдает звук мотора V8 громкостью 126 децибел. Серийный вариант модели представят в 2024 году. Модель выйдет в кузовах купе, лифтбек и седан.