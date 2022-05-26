Китайский BYD готовит кроссовер за 223 тысячи долларов

Официальная премьера самого дорого китайского кроссовера состоится в конце 2022 года

В сети появились фото нового кроссовера китайской компании BYD. Шпионские снимки закамуфлированной новинки опубликовало издание CarNewsChina. Под каким именем он появится на рынке, пока не известно.

Ожидается, что BYD создаст новый бренд, под которым будет выпускать автомобили, способные конкурировать с моделями Mercedes-Benz, Bentley и других премиальных марок. Предположительно, новая марка получит имя Xingkong («Звездное небо»), но официально это не подтверждено.

Зато китайским журналистам удалось разузнать каким будет ценник — от 118 800 до 222 780 долларов США. Таким образом, новый кроссовер BYD обещает стать самой дорогой китайской моделью в этом сегменте. Технической информации о кроссовере нет. Ожидается, что премиум-новинку предложат в полностью электрической и плагин-гибридной версиях.

Традиционно, больше информации о будущей серийной модели появится ближе к официальной премьере. По предварительным данным, она состоится в конце 2022 года.