В заброшенном гараже нашли редчайший кабриолет Plymouth Hemi Cuda
Plymouth Hemi Cuda, выпускавшийся в 1970-1971 годах, является одним из самых редких маслкаров. Модель вышла тиражом в 14 экземпляров, один из которых недавно нашли в заброшенном гараже в Техасе (США).
Культовый американский кабриолет 46 лет не выезжал на дороги. Владелец отказался от использования автомобиля во время топливного кризиса, который был в Америке в 1976 году. С тех пор машина не проходила должного обслуживания. Несмотря на это, Plymouth отлично сохранился.
Эта «капсула времени» практически сразу после ее обнаружения обрела нового владельца. Им стал коллекционер Дэрил Вишневски из Хьюстона. Мужчина не намерен реставрировать редкий маслкар, но уже дополнил его комплектом оригинальных и соответствующих эпохе колес Rallye с шинами Polyglas. Он планирует показать кабриолет на ретро-выставке в Чикаго.
Раритетный Plymouth Hemi Cuda оснащен 7,0-литровым двигателем V8 Hemi мощностью 425 л.с., который сопряжен с четырехступенчатой механической коробкой передач. Мотор позволяет машине разгоняться с места до «сотни» за 5,6 секунды и развивать максимальную скорость в 250 м/ч.