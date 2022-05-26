В заброшенном гараже нашли редчайший кабриолет Plymouth Hemi Cuda

Plymouth Hemi Cuda, выпускавшийся в 1970-1971 годах, является одним из самых редких маслкаров. Модель вышла тиражом в 14 экземпляров, один из которых недавно нашли в заброшенном гараже в Техасе (США).

Культовый американский кабриолет 46 лет не выезжал на дороги. Владелец отказался от использования автомобиля во время топливного кризиса, который был в Америке в 1976 году. С тех пор машина не проходила должного обслуживания. Несмотря на это, Plymouth отлично сохранился.

Эта «‎капсула времени» практически сразу после ее обнаружения обрела нового владельца. Им стал коллекционер Дэрил Вишневски из Хьюстона. Мужчина не намерен реставрировать редкий маслкар, но уже дополнил его комплектом оригинальных и соответствующих эпохе колес Rallye с шинами Polyglas. Он планирует показать кабриолет на ретро-выставке в Чикаго.

Раритетный Plymouth Hemi Cuda оснащен 7,0-литровым двигателем V8 Hemi мощностью 425 л.с., который сопряжен с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач. Мотор позволяет машине разгоняться с места до «сотни» за 5,6 секунды и развивать максимальную скорость в 250 м/ч.