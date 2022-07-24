Китайцы отправили в продажу дешевого соперника Toyota Camry

Geely представила обновленную версию флагманского седана Xingrui, который на внешнем рынке известен под названием Preface.

Модель, разработанная совместно с Volvo и построенная на платформе СМА шведской компании, получила новые фары, модернизированную решетку радиатора, более агрессивные бамперы и переработанные задние фонари с тонкой хромированной полосой. Спортивности автомобилю придают овальные патрубки выхлопной системы.

В салоне седана установлена новая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном. Также расширена гамма вариантов отделки. Теперь в нее входит не только кожа и ткань, а и велюр. В оснащение новинки включены камеры кругового обзора, электропривод сидений и дистанционный запуск двигателя.

В движение Geely Xingrui приводит 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 190 л. с. и 300 Нм крутящего момента, который сочетается с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль уже поступил в продажу на местном рынке. Его стоимость варьируется от 19 000 до 22 000 долларов.