Классический Land Rover Defender удивил цветом кузова (фото)

Первые 25 лет своей жизни этот Land Rover Defender провел в качестве рабочей лошадки. Владелец не щадил внедорожник и использовал его на грани возможностей. Конечно это сказалось на его состоянии. Чтобы вернуть любимой машине прежний вид, он обратился к специалистам из ECD Automotive Design.

Мастера проделали невероятную работу, превратив уже изрядно потрепанную машину в роскошный рестомод. Его кузов окрасили в матовый оттенок Verde Mantis из цветовой палитры марки Lamborghini, который дополняет черная складная крыша и колеса Kahn. Также установили новый бампер со светодиодными ДХО и массивные боковые подножки.

Стандартный двигатель специалисты заменили на 6,2-литровый LT1 V8 от GM, который сопряжен с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Мотор выдает 450 л.с. мощности и 630 Нм крутящего момента. Это позволяет внедорожнику разгоняться с места до 100 км/ч за 6 секунд. Также установили усиленные оси, регулируемую пневматическую подвеску, тормоза Brembo и выхлопную систему Borla из нержавеющей стали.

Салон Defender также подвергся модернизации. В нем установили шесть кресел Recaro Cross Sportster CS (компоновка 2+2+2), рулевое колесо Nardi Challenge и мультимедийную систему Sony. Отделка выполнена из белой высококлассной кожи. Также появились такие функции, как Bluetooth, WiFi, датчики заднего хода, передние и задние камеры, беспроводная зарядка. Во сколько обошелся такой ремонт в компании не разглашают.