Коммерческий транспорт: ремонт и запчасти

У владельца даже небольшого коммерческого автопарка свои понятия о сервисе, ремонте и запчастях. Главный критерий — чтобы "рабочая лошадка" простаивала в ремонте как можно меньше времени. Как выбирать СТО и где покупать запчасти?

Как мировые, так и украинские тенденции таковы, что корпоративные автопарки увеличивают пробег своих машин до списания. Даже самые успешные компании уже отступают от стандартных когда-то 3-5 лет к большему возрасту подвижного состава. И, соответственно, их автомобили после завершения официальной гарантии производителя переходят из дилерского сервиса в независимые мастерские. Что уж тогда говорить о малом бизнесе, в парках которого работают один-два буса или фургончика?

Добавьте сюда еще тот факт, что большая часть корпоративных автомобилей в Украине работает в глубинке или вообще в сельской местности с ее разбитыми дорогами. Поэтому вопрос качественного во всех смыслах сервиса с годами приобретает все большее значение. Так где же ремонтировать легкие коммерческие автомобили и покупать запчасти к ним?

Два в одном

Самый простой ответ на этот вопрос таков: там, где обе вещи – и ремонт, и запчасти можно получить в одном месте. Чтобы за качество деталей и качество ремонта отвечал кто-то один. В качестве примера сразу можно вспомнить сеть мастерских компании Bosch, имеющей более чем столетний опыт обслуживания автомобилей. Почему такие СТО подходят для малой коммерческой техники?

– Ответственность. Владельцу корпоративного транспорта важно, чтобы проблема была устранена за один визит на СТО, и она не возникала снова. Авторитетные сетевые мастерские дают гарантию на свою работу, в их интересах сразу сделать все качественно. Важно, что сеть фирменных СТО (более 100 станций) покрывает всю территорию Украины, и везде можно получить сервис должного уровня.

– Отдельный менеджер. Если говорить о Bosch Car Service и Bosch Diesel Service, там чаще всего есть отдельный менеджер для корпоративных клиентов, который согласовывает с собственником коммерческого транспорта время визита, сроки обслуживания и ремонта, заказа запчастей. Это помогает сокращать время простоя машины и нанесенный этим ущерб. Сами руководители мастерских говорят, что корпоративный клиент для них всегда в приоритете.

– Персонал. На авторитетных сетевых СТО работают обученные квалифицированные мастера с высокой зарплатой. Они не только глубоко знают конструкцию автомобиля, но и отличаются ответственным отношением к работе. Это минимизирует влияние человеческого фактора на качество ремонта.

– Диагностика. Только в самых современных мастерских есть все средства диагностики и программное обеспечение для этого. Например, «бошевская» ESI[tronic] содержит данные для диагностики и контроля систем большинства автомобилей, находящихся в эксплуатации, включая актуальные модели ведущих автопроизводителей. Точная и быстрая диагностика экономит время и исключает лишние работы по поиску неисправностей.

– Возможности ремонта. Лучшие СТО могут отремонтировать то, что мастерские не такого высокого уровня отправят на лом. Например, в цехах Bosch Diesel Center капитально ремонтируют самые сложные форсунки системы Common Rail, подтверждая качество восстановленного узла полноценной гарантией. То же самое с еще одной головной болью владельцев дизельной техники — топливными насосами высокого давления. Не придется везти их в ремонт на специализированную фирму, ТНВД капитально отремонтируют там, где его проблемы были диагностированы, а он сам демонтирован с автомобиля.

– Программы лояльности. Несмотря на принадлежность одному бренду каждая мастерская такой мощной независимой сервисной сети, как Bosch Service, имеет право на индивидуальную работу с корпоративными клиентами. Часто для них устанавливают дополнительные скидки на нормо-час и запчасти.

– Запчасти. Еще один козырь мощного сетевого автосервиса – отсутствие проблемы поиска качественных запчастей и оперативность их поставок. Такие мастерские имеют проверенных поставщиков, от которых получают поставки заказанных деталей несколько раз в день. А с другой стороны, благодаря программам лояльности для корпоративных клиентов даже для подержанных автомобилей здесь могут быть доступны качественные новые запчасти (по крайней мере, на Bosch Service это именно так).

Запчасти для комавто

Тема запчастей для легкой коммерческой техники стоит того, чтобы поговорить о ней отдельно. Желание владельца машины сэкономить на запчастях понятно, но надо понимать и то, что на «рабочих лошадках» агрегаты работают в особых условиях. Часто с корпоративным авто ведут себя небрежно, что создает дополнительную нагрузку на детали. Нередкими бывают перегрузки, агрессивный стиль езды и злоупотребление динамическими возможностями, что тоже ускоряет износ определенных групп деталей, на которых точно нельзя экономить. Одни бусы работают в основном на загородных трассах, часами держа высокую скорость, другие с утра до ночи толкаются в городских пробках – и это тоже накладывает свою специфику на характер износа, отказов и поломок.

В покупке запчастей особое значение приобретает техническое оснащение СТО, которая будет заказывать новые детали для клиента. Ведь для правильного заказа деталей помимо диагностических сканеров может потребоваться более сложное оборудование. Например, в «Бош Дизель Центрах» топливную аппаратуру дизелей проверяют на тестирующих стендах. Форсунки и топливные насосы проверяют рабочим давлением (до 2000 бар), о состоянии распылителей судят по форме конуса распыления в реальных условиях работы. Это позволяет принять правильное решение относительно необходимых запчастей, стоимости ремонта и его целесообразности. Но из-за своей цены такие стенды не доступны мелким мастерским, поэтому их клиенты часто переплачивают из-за недостаточно точной диагностики.

Дизельная тема очень актуальна для владельцев легкого коммерческого транспорта, ведь традиционно большая часть таких машин именно дизельные. А проблемы с топливной системой дизелей являются одним из самых частых поводов для обращения на СТО. Современные дизели довольно сложные, они имеют высокотехнологичные компоненты, стоящие недешево. Но экономить на них надо очень осторожно: можно легко наткнуться если не на откровенную подделку, то на деталь, которая прослужит в несколько раз меньше положенного.

Итак, на фоне вышеупомянутых нюансов и вариантов выбора запчастей можно посоветовать одно: покупать детали лучше там, где можно получить профессиональную консультацию. И там, где эти детали на машину установят. Все это станет залогом того, что автомобиль будет работать безотказно и зарабатывать для вас деньги с минимальными перерывами на обслуживание.

Детали первой необходимости

Безотказность и выносливость коммерческого транспорта определяется качеством запчастей-расходников. Это касается и легких фургончиков на шасси легковушек, и грузовых машин вроде популярных VW Transporter. Важно понимать, что зачастую некачественная деталь не просто ускоренно изнашивается сама — она вредит и соседним. И в конце концов экономия на одной запчасти приводит к ремонту целого узла или агрегата.

Тормоза. В тормозной системе чаще всего приходится менять колодки и диски. Важно, чтобы качество этих деталей было надлежащим, чтобы эффективность торможения была штатной, а износ происходил синхронно. Например, слишком «долговечные» колодки приводят к преждевременному износу дисков. Или несовместимые материалы будут сопровождать торможение неприятным скрипом. Поэтому есть смысл покупать и тормозные диски, и колодки одной марки, как это предлагает компания Bosch.

Фильтры. Соблазн сэкономить на фильтрах (масла, воздуха и топлива) приводит к тому, что двигатель начинает получать воздух, топливо и масло с абразивными включениями. Из-за этого в условиях коммерческой эксплуатации силовой агрегат преждевременно изнашивается, а капитальный ремонт по цене несопоставим со стоимостью самого дорогого фильтра. Кроме того, так как контрафактный топливный фильтр обычно вырабатывает свой ресурс до регламентного срока, автомобиль может остановиться просто в пути.

Приводные ремни. Опытные водители коммерческой техники слышали немало историй о “загибании” клапанов из-за обрыва ремня ГРМ, но желающих приобрести дешевые ремни no name не становится меньше. С другой стороны, обрыв ремня привода генератора или ГУР сулит кучу неприятных хлопот прямо в дороге.

Впрыск топлива (инжектор). Топливные насосы и форсунки – компоненты конструктивно непростые и поэтому недешевые, но именно из-за их сложности стоит покупать только самые качественные. Дешевые аналоги выйдут из строя гораздо быстрее, да еще и могут сделать такой сюрприз непосредственно в пути, когда машина будет ехать по маршруту с пассажирами или грузом.

Аккумуляторная батарея. Смысл покупать фирменную АКБ от известного мирового бренда — сразу в нескольких моментах. Прежде всего — реальные характеристики качественной батареи будут соответствовать заявленным, а значит, коммерческому бусу гарантирован надежный запуск в морозы. А еще — правильный аккумулятор прослужит на год-два дольше, чем дешевый аналог, производитель которого сэкономил на количестве свинца и технологии изготовления решеток.





Евгений Шкорубский (БАС «Автотехника» Белая Церковь)

– Владелец корпоративного автопарка имеет несколько вариантов относительно выбора места обслуживания своей техники: авторизованный сервис, собственная мастерская, независимые СТО. В случае с мастерскими БошАвтоСервис корпоративные парки имеют дополнительное удобство в том, что сетью покрыта вся территория Украины. Очень важно удобство при заказе качественных запчастей, да и другие преимущества весомы: это и прогнозируемые сроки ремонта, и возможность работы по безналичному расчету с НДС, и отсрочка платежей. С другой стороны, я думаю, что корпоративный клиент для автосервиса — это почти всегда приоритет. Поскольку это прогнозируемый и понятный способ загрузить свои производственные мощности.