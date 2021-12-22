Новый Land Rover Defender превратят в эксклюзивный кабриолет

Новинку оценили в 156 400 долларов

Специалисты ателье Heritage Customs из Нидерландов разработали проект уникального Land Rover Defender в кузове кабриолет. Точнее, серию из пяти особых автомобилей. Каждый из Дефендеров получит складной мягкий верх, элементы декора Magic Metal и индивидуальную окраску кузова. Стоимость такой эксклюзивной новинки составит 156 400 долларов.

Основой для всех пяти кабриолетов станет Land Rover Defender 90. Тем для оформления три — Cote d’Azur, Solihull Sand и Kokkini Paralia.

Первый — Cote d’Azur — отображает атмосферу Лазурного берега. Узнаваемым его делают кузов окрашенный в синий цвет и мягкий верх из кожи коньячного цвета. Среди остальных особенностей значатся черные вставки в бамперах, фирменные медные накладки Magic Metal и спортивные сиденья в салоне.

Второй — Solihull Sand — некая дань уважения предсерийному Ленд Роверу с номером HUE I66. Он покинул конвейер завода в Солихалле 73 года назад. Кузов кабриолета окрашен в зеленый цвет. «Картину» дополняют кожаный салон производства Spinneybeck, декорированный элементами Magic Metal.

Третий — Kokkini Paralia — олицетворяет вулканический пляж на острове Санторини в Эгейском море. Его кузов окрашен с матово-красный оттенок и декорирован графитовыми и «стальными» накладками. Мягкий кожаный верх у такого кабриолета будет черным, а колесные диски Supersonic — диаметром 22 дюйма.