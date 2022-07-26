Компактный кроссовер Skoda Enyaq превратили в практичный кемпер (видео)

Skoda создала специальную версию своего нового электрического кроссовера Skoda Enyaq iV 80. Новинка получила приставку FestEVal в названии, а вместе с ней и ряд дополнительных опций.

В частности, электромобиль оснастили кемпинговым блоком бренда Egoe и палаткой на крыше, в которых есть все необходимое для жизни на природе. Чтобы разложить палатку, потребуется всего несколько минут, а добраться до нее можно по лестнице, которая включена в комплектацию. В ней есть двуспальная кровать, вентилятор на солнечных батареях, встроенный фонарик и сетка для хранения вещей.

В багажном отсеке установили специальный выдвижной блок, который включает в себя плиту, складную раковину с краном, зону для приготовления пиши, отсеки для хранения продуктов и кухонной утвари. К тому же кроссовер можно доукомплектовать складными стульями и небольшим столиком для пикника.

Если сложить сиденья, то в салоне электромобиля можно обустроить дополнительное спальное место. Для большего комфорта здесь предусмотрен большой матрас и специальный каркас. Таким образом получается двуспальная кровать. То есть проведя несколько незамысловатых манипуляций вы можете превратить Skoda Enyaq iV 80 в гостиничный номер на четырех человек.