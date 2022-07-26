Разработана батарея, которая обеспечит электрокару миллионный пробег

Самой приоритетной на сегодняшний день является электромобильная отрасль. Именно на ее развитии и делают акцент мировые автопроизводители. Наибольшее внимание они уделяют увеличению запаса хода электрокаров. Настоящий прорыв в этом направлении сделала китайская компания Tsinghua.

Ее инженеры разработали твердотопливную батарею, которая может пережить 20 тысяч циклов зарядки, тем самым обеспечить электромобилю до 10 млн км пробега. При этом его емкость почти не уменьшится даже после рекордного количества зарядок. Таким образом такой аккумулятор становится вечным и легко переживет сам электрокар.

Несмотря на амбициозность разработки, в компании не рассказали, планируют ли ее отправлять в серийное производство. Вероятно, поэтому Tsinghua не раскрыла емкость инновационной батареи. Впрочем, даже если реальные показатели будут в пять или десять раз меньше заявленных, то это все равно настоящий прорыв в отрасли.

Хотя, не исключено, что столь громкие заявления не подкреплены никакими испытаниями и это еще одна компания-выскочка, которая хочет застолбить себе место на суперперспективном рынке. Например, так уже сделала Svolt Energy, пообещав выпустить твердотопливную сульфитную батарею.