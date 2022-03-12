Концерн STELLANTIS (бренды Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep и др.) приостанавливает импорт и экспорт автомобилей в Россию

Автомобильный гигант концерн Stellantis четко заявил свою позицию по поводу событий в Украине. Так, 10 марта исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес заявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию и импорте из нее.

Компания Stellantis выступает против всех форм насилия и агрессии и всех военных действий на территории Украины, поэтому очевидным ответом на текущую ситуацию стал отказ от экспорта и импорта автомобилей из России. Напомним, что концерном Stellantis на территории РФ представлены следующие бренды – Citroën, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot.

В то же время, представительство Stellantis в Украине с 1 марта внедрило Программу технической поддержки автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны . Программа технической поддержки автомобилей предусматривает ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства.

Stellantis в Украине понимает, что работоспособность транспорта и мобильность служб быстрого реагирования – безопасность наших граждан. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы запустить работу наших сервисных центров в крупных городах Украины, чтобы предоставлять оперативный ремонт для автомобилей, находящихся в государственной и коммунальной собственности, а именно: скорая медицинская помощь, служба национальной полиции, аварийные службы, коммунальные предприятия обеспечивают бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д. Все работы производятся за счет компании «Пежо Ситроен Украина».

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Концерн Stellantis также пожертвует 1 млн. евро в качестве гуманитарной помощи и помощи беженцам в Украине! Эта помощь будет осуществлена ​​через локальную неправительственную организацию, специализирующуюся на таких вопросах. Сейчас украинское представительство ведет активные дискуссии по поводу надежных партнеров, которые могли бы наиболее эффективно использовать эти средства. А также для Stellantis еще одним приоритетом является здоровье и безопасность сотрудников украинского представительства и их семей. Была создана специальная команда круглосуточной поддержки, которая активно контролирует их здоровье и безопасность, а также помогает с логистикой внутри страны и за ее пределами.

В это сложное время важна поддержка со стороны крупных компаний, которые требуются не о своем бизнесе, а о работающих в них людях, которые им доверяют.

Берегите себя и своих родных!