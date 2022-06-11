Раскрыты характеристики нового флагмана Chery — седана Arrizo 8

В Китае продажи одноклассника Toyota Camry стартуют до конца 2022 года

В сети появилась новая порция информации о новом флагманском седане Arrizo 8. Источником утечки традиционно стало министерство промышленности Китая. Габаритами новинка будет сопоставима с Volkswagen Passat и Toyota Camry.

В основе модели лежит переднеприводная платформа с поперечным расположением двигателя. Базовым будет 1,5-литровый мотор мощностью 156 л.с. Он позволяет седану разгоняться до 195 км/ч. Заявленный комбинированный расход топлива — 7,2 литра на 100 км.

«Спортивной» модификации Chery Arrizo 8 достался 1,6-литровый турбированный мотор мощностью 197 л.с. от Exeed TXL. Максимальная скорость — 205 км/ч. Расход топлива — 6,5 литра на 100 км.

В базовой комплектации — панорамный люк и система кругового обзора. Более дорогим модификациям обещают 12,3-дюймовую мультимедийную систему и проекционный дисплей. А так же функции контроля усталости водителя и распознавания лиц.

Старт продаж Chery Arrizo 8 запланирован на вторую половину 2022 года. По предварительным данным, топовая версия седана будет стоить $24 360.