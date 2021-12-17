Купить авто с пробегом можно в кредит имея всего 16 900 грн!
В торгово-сервисной сети АИС, в рамках общей партнерской кредитной программы с Банком «Глобус», можно приобрести авто с пробегом в кредит, с минимальным первым взносом от 10% от стоимости автомобиля.* К покупке предлагаются автомобили с пробегом выкупленные в Украине, а также импортированные из США и Кореи.
Так, например, первый минимальный взнос при покупке авто с пробегом в кредит, в зависимости от выбранной модели будет составлять:
- SEAT Leon 2011г – первый взнос от 16 880 грн;*
- Renault Logan 2014г – первый взнос от 18 630 грн;*
- Ford Fiesta 2013г – первый взнос от 18 900 грн;*
- SsangYong Korando 2012г – первый взнос от 25 760 грн;*
- Toyota Prius 2011г – первый взнос от 32 060 грн;*
- Toyota Corolla 2014г – первый взнос от 32 880 грн;*
- Skoda Superb 2012г – первый взнос от 28 220 грн;*
- Ford Mondeo 2017г – первый взнос от 44 660 грн;*
- Toyota HighLander 2011г – первый взнос от 53 430 грн;*
- Lexus RX 350 2016г – первый взнос от 100 000 грн;*
- Hyundai Sonata 2013г – первый взнос от 24 630 грн;*
- Kia Optima/К5 2013г – первый взнос от 26 000 грн;*
- Kia Sportage 2016г – первый взнос от 49 290 грн;*
- Hyundai Santa Fe 2010г – первый взнос от 35 590 грн;*
- Hyundai Tucson 2012г – первый взнос от 31 480 грн;*
- Hyundai Sonata 2013г – первый взнос от 24 630 грн;*
- Ford Focus 2017г – первый взнос от 28 770 грн;*
- Honda CR-V 2011г – первый взнос от 30 110 грн;*
- Mazda 6 2014г – первый взнос от 35 590 грн;*
Купить б/у автомобили в кредит в сети АИС можно на одних из наиболее выгодных условий на рынке – действуют различные программы:
- ставка годовых в гривне от 0,01% до 14,49%
- первый взнос от 10%
- срок кредитования до 7 лет
- кредитование производится в гривне без валютных оговорок
- нет необходимости нотариального оформления договора
- без справки о доходах
Подробные условия кредитования можно уточнить на сайте банка-партнера. В торговых центрах АИС можно получить расчеты по платежам, подать заявки на получение кредита и получить решение за 2 часа.
Отметим, что Компания АИС предлагает максимум преимуществ для клиента:
- Возможность приобрести авто с пробегом в кредит или лизинг.***
- Возможность выгодно продать свой подержанный автомобиль по программе Трейд-Ин и в тот же день уехать домой на только что приобретенном авто из Кореи и США.
- Купить авто с пробегом в АИС можно без каких-либо первоначальных денежных вложений, если объединить услуги Трейд-ин и автокредит! Сумма выкупа за Вашу машину автоматически зачислится в качестве первого взноса за покупаемый автомобиль.
- Покупатели юридические лица получают полное возмещение НДС.
- Каждый Клиент имеет возможность получить страховую гарантию от поломок на двигатель и коробку передач на 100 календарных дней, сумма ответственности – 85 000 гривен.***
- Гарантия легальности и чистоты сделки.
Склад автомобилей один из самых больших в Украине и насчитывает более 200 единиц. Все предлагаемые автомобили в хорошем состоянии и доступны для тест-драйва и технического осмотра и диагностики на СТО.
Узнать подробнее о предлагаемых автомобилях и условиях приобретения можно по телефону 0800-50-79-50 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины) или на сайте AIS Autotrade. АИС в соцсетях – Facebook, Instagram.
* Указана сумма минимального первого взноса при покупке авто с пробегом. Годовая процентная ставка 6,99%, срок кредитования до 12 месяцев, разовая комиссия банка – 1,99% от суммы кредита (включается в сумму кредита)/* за счет средств Заемщика). Более подробную информацию об условиях программы кредитования уточняйте у продавца. Кредитует АО «КБ «ГЛОБУС» лицензия НБУ №240 от 21.01.2019г.
**Услуги кредитования и лизинга осуществляются компаниями-партнерами (банки и лизинговые компании), которые имеют соответствующие лицензии НБУ и Госфинуслуг, более подробную информацию о партнерах и условиях программ кредитования и лизинга уточняйте у продавца.
*** Страховые услуги предоставляет страховая компания СК «ВУСО». Не больше 15 000 км пробега.