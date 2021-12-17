Новости Купить авто с пробегом можно в кредит имея всего 16 900 грн!

В торгово-сервисной сети АИС, в рамках общей партнерской кредитной программы с Банком «Глобус», можно приобрести авто с пробегом в кредит, с минимальным первым взносом от 10% от стоимости автомобиля.* К покупке предлагаются автомобили с пробегом выкупленные в Украине, а также импортированные из США и Кореи.

Так, например, первый минимальный взнос при покупке авто с пробегом в кредит, в зависимости от выбранной модели будет составлять:

Купить б/у автомобили в кредит в сети АИС можно на одних из наиболее выгодных условий на рынке – действуют различные программы:

ставка годовых в гривне от 0,01% до 14,49%

первый взнос от 10%

срок кредитования до 7 лет

кредитование производится в гривне без валютных оговорок

нет необходимости нотариального оформления договора

без справки о доходах

Подробные условия кредитования можно уточнить на сайте банка-партнера. В торговых центрах АИС можно получить расчеты по платежам, подать заявки на получение кредита и получить решение за 2 часа.

Отметим, что Компания АИС предлагает максимум преимуществ для клиента:

Возможность приобрести авто с пробегом в кредит или лизинг.***

Возможность выгодно продать свой подержанный автомобиль по программе Трейд-Ин и в тот же день уехать домой на только что приобретенном авто из Кореи и США.

Купить авто с пробегом в АИС можно без каких-либо первоначальных денежных вложений, если объединить услуги Трейд-ин и автокредит! Сумма выкупа за Вашу машину автоматически зачислится в качестве первого взноса за покупаемый автомобиль.

Покупатели юридические лица получают полное возмещение НДС.

Каждый Клиент имеет возможность получить страховую гарантию от поломок на двигатель и коробку передач на 100 календарных дней, сумма ответственности – 85 000 гривен.***

Гарантия легальности и чистоты сделки.

Склад автомобилей один из самых больших в Украине и насчитывает более 200 единиц. Все предлагаемые автомобили в хорошем состоянии и доступны для тест-драйва и технического осмотра и диагностики на СТО.

Узнать подробнее о предлагаемых автомобилях и условиях приобретения можно по телефону 0800-50-79-50 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины) или на сайте AIS Autotrade. АИС в соцсетях – Facebook, Instagram .

* Указана сумма минимального первого взноса при покупке авто с пробегом. Годовая процентная ставка 6,99%, срок кредитования до 12 месяцев, разовая комиссия банка – 1,99% от суммы кредита (включается в сумму кредита)/* за счет средств Заемщика). Более подробную информацию об условиях программы кредитования уточняйте у продавца. Кредитует АО «КБ «ГЛОБУС» лицензия НБУ №240 от 21.01.2019г.

**Услуги кредитования и лизинга осуществляются компаниями-партнерами (банки и лизинговые компании), которые имеют соответствующие лицензии НБУ и Госфинуслуг, более подробную информацию о партнерах и условиях программ кредитования и лизинга уточняйте у продавца.

*** Страховые услуги предоставляет страховая компания СК «ВУСО». Не больше 15 000 км пробега.