Новую объездную дорогу в Днепре открыли с помощью ретротехники

В пятницу, 17 декабря состоялась торжественное открытие второй очереди новой дороги М-04 Южный обход города Днепр, возведенный в рамках президентской программы «Велике будівництво». Интересно, что участок длиной 7100 м ввели в эксплуатацию весьма оригинальным способом, запустив по нему колонну коммерческих ретроавтомобилей.

Машины предоставили Технический музей «Машины Времени» из Днепра и Музей техники «Фаэтон» из Запорожья.

Итак, на открытии новой дороги можно было увидеть бортовой грузовик ГАЗ-АА 1936 года выпуска, а также самосвал ЗИС-ММЗ-585 на шасси ЗИС-150 и бортовой Урал-ЗИС-355М – обе машины изготовлены ровно 70 лет назад.

Кроме того, в мероприятии приняли участие полноприводный вездеход ГАЗ-63 1959 года, ЗИЛ-157 1979 года. Не обошлось и без ретроавтобуса – КАвЗ-651 1973 года на шасси ГАЗ-51.

Именно такие машины помогали строить дороги в Украине каких-то шесть семь десятилетий назад. И символично, что именно они открывали колонну автомобилей, а за ними последовали уже их современные собратья – мощные самосвалы Ford Trucks компании “Автомагистраль”, выполняющие уже в наши дни столь нелегкую, но очень нужную работу.