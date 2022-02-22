Lamborghini отзывает тысячи суперкаров Huracan – в чем причина

Ремонт будет проведен за счет компании

Ошибку, из-за которой сейчас компания Lamborghini вынуждена отозвать 4796 суперкаров Huracan, обнаружили еще в начале 2020 года во время плановой внутренней проверки. Но местный надзорный орган NHTSA очень долго принимал решение, поэтому старт отзывной компании был дан только спустя два года.

Дело в том, что из-за банальной человеческой ошибки, суперкары недоукомплектовали заглушками на винтах горизонтальной регулировки фар. Это несоответствие стандартам не существенное и не несет серьезной угрозы. Именно поэтому компания подала в регулирующий орган петицию с просьбой не проводить отзыв. Комиссия рассматривала ее довольно долго и все же отказала в удовлетворении.

Свое решение в NHTSA обосновали тем, что без этой заглушки владельцы суперкаров могут самостоятельно регулировать фары. Однако это приведет к изменению направления луча и, как следствие, к ослеплению других участников движения и снижению видимости. Все это увеличивает риск возникновения аварий. Поэтому компания обязана провести отзыв автомобилей и установить недостающую деталь.