Новинка Кемпер Nissan NV200 превратили в пикап — что из этого вышло

Автомобиль представили в рамках выставки Osaka Auto Messe 2022

На выставке Osaka Auto Messe 2022 заметили очень странный автомобиль. Его внешность намекает на то, что перед нами фургон Nissan NV200, однако в его задней части находится грузовая платформа.

Такой довольно интересный пикап сделала компания AT-Z, специализирующаяся на продаже кемперов. Идея создания такого уникального пикапа возникла недавно. В очередной раз переделывая NV200 в кемпер, мастера задумались почему бы не установить вместо жилой кабины грузовую платформу.

Кроме изменений в задней части, автомобилю подправили передок, установив пластиковую накладку на капот и черные декоративные вставки в бампер. Также ему достался оригинальным аэродинамический кузовной обвес и расширенные крылья. На задней кромке крыши появился небольшой спойлер, нависающий на грузовой платформой. По бокам он планов переходит в борта грузовой платформы. Практически от базового NV200 сохранились только задние фонари. Все остальное новое. А дополняют образ 8-спицевые колесные диски Watanabe «обутые» в разноразмерные шины BFGoodrich.

По некоторым данным, компания планирует продавать подобные пикапы в будущем. Ориентировочно, стоимость автомобиля составит 34 850 долларов.