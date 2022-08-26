Land Rover предложил версию Trophy для трехдверного Defender (фото)

Чтобы отдать дань легендарным соревнованиям Camel Trophy, которые прославили автомобили Land Rover, компания решила выпустить специальную версию Defender.

Изначально марка анонсировала выход лимитированной версии пятидверного Defender 110. Она получила приставку Trophy Edition и выйдет тиражом в 250 экземпляров. Теперь британский производитель заявил, что подготовил специальное предложение и для трехдверного Defender 90. Поклонникам этом модели стоит поторопиться, так как его серия составит всего 90 единиц. Как заявили в компании, на этих внедорожниках можно будет принять участие в соревнованиях.

Основана лимитированная версия на Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE 2023 года. Отличить ее от базового варианта можно по желто-черной расцветке кузова и специальным наклейкам, дополнительной защите на бамперах, экспедиционному багажнику на крыше с выдвижной лестницей и брызговикам. Также автомобиль получил пневмоподвеску, внедорожный и климатический пакеты.

Техническая составляющая внедорожника осталась прежней. Под его капотом установлен 3,0-литровый 6-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода. Продажи трехдверного Defender Trophy Edition начнутся в этом месяце. Оценили модель в 96 000 долларов.