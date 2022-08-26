Представлен первый «прощальный» Dodge Challenger

Серийное производство бензиновых спорткаров Dodge Challenger и Dodge Charger завершится до конца 2022 года

Dodge представил «прощальную» версию Challenger — Shakedown. Ею завершится бензиновый этап в истории легендарной «двухдверки». Последнее бензиновое спорткупе соберут в декабре 2022 года.

Вместе с ним с конвейера снимут седан Charger, которому еще предстоит порадовать фанатов специальным «прощальным» изданием. Спустя несколько лет обе модели вернутся на рынок, но уже в виде мощных электромобилей.

Как сообщили в компании, последний бензиновый Dodge Challanger получил приставку Shakedown к названию и специальную ливрею в стилистике модели 1971 года. Основой для него послужила «средняя» комплектация R/T Scat Pack с 6,4-литровым атмосферным мотором V8 мощностью 485 л.с. Помимо окраски кузова такое купе отличается от базовой модели большим воздухозаборником в капоте, красными тормозными суппортами и специальными шильдиками.

Тираж Dodge Challanger Shakedown ограничен 1000 единицами. Половина из них будет в черной, половина в серой цветовой гамме. Стоимость «прощального» спорткупе не озвучивается.

Всего американская марка выпустит семь специальных Challenger и Charger. Шесть из них покажут до 21 сентября. Последний, седьмой маслкар дебютирует на тюнинг-шоу SEMA 2022, которое пройдет 1-4 ноября в Las Vegas Convention Center.