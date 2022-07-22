Таким будет BMW X4 от Fiat: официальный тизер

Официальная премьера Fiat Fastback ожидается в сентябре 2022 года

Fiat продолжает тизерную кампанию серийной версии концепта Fastback, дебютировавшего в автосалоне в Сан-Паулу в 2018 году. Первое официальное изображение демонстрирует силуэт будущего кросс-купе и частично оптику.

В частности, передние фары и задние фонари у «товарного» автомобиля чуть шире, чем у концепта и отличаются наполнением. На крыше красуется небольшой «акулий плавник», а короткий спойлер на корме чуть больше задран вверх. В целом итальянское кросс-купе напоминает компактный баварский кроссовер премиум-класса BMW X4.

Известно, что в основе модели лежит модульная платформа MLA концерна Stellantis, на которой базируется кроссовер Fiat Pulse. С ним же Fastback разделит 1,0-литровый трехцилиндровый наддувный мотор, который на Pulse развивает 125 или 130 л.с. Также предложат версию с 1,3-литровым турбомотором на 175 л.с. Меньший агрегат будет сопряжен с вариатором, старший — шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Полного привода ожидать не стоит.

Основным рынком Fiat Fastback станет Латинская Америка. Сборку наладят на заводе альянса Stellantis в Бразилии. Официальная премьера кросс-купе ожидается в сентябре, продажи — в 2023 году.