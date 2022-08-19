Электроседан Hongqi E-QM5 пережил модернизацию

Вместе с запасом хода вырос и ценник модели

Корпорации FAW модернизировала свой единственный электроседан — Hongqi E-QM5. Вместе с модернизированной внешностью, расширенной кузовной палитрой и увеличенным запасом хода новинке досталась приставка Plus в названии.

От обычного Hongqi E-QM5 посвежевшая версия отличается новыми задними фонарями в форме бумерангов и очень яркими цветами кузова. При колесной базе в 2990 мм электромобиль достигает 5040 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1569 мм в высоту.

Hongqi E-QM5 Plus укомплектован одним электродвигателем мощностью 136 л.с. и литий-фосфатной батареей от BYD. Емкость блока — 56 кВтч. Благодаря оптимизации энергозатрат запас хода вырос до 605 км. Для сравнения — ранее электроседан проезжал на одном заряде до 431 км. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч.

В Китае Hongqi E-QM5 Plus стоит 30 500 долларов США. Старт продаж уже объявлен.