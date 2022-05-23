SsangYong анонсировал новый кроссовер — Torres

Старт серийного производства SsangYong Torres запланирован на июнь 2022 года

В ближайшие недели компания SsangYong представит новую серийную модель — среднеразмерный кроссовер Torres. Точная дата презентации пока не названа. Уже известно, что на конвейер новинка встанет в июне, а в июле появится на рынке Южной Кореи.

Судя по официальным рендерам, у SsangYong Torres пятиместный кузов, оформленный в стилистке самой узнаваемой модели бренда — SsangYong Korando второго поколения. На рынке он дебютировал в 1996 году.

В частности, сходство со знаменитым «родственником» просматривается в оформлении передней части кузова. У него такая же радиаторная решетка с вертикальными прорезями, длинные горизонтальные указатели поворотов и круглые блоки ближнего и дальнего света. На крыше кроссовера установлены четыре круглых фонаря.

Техническая информация о SsangYong Torres, по все вероятности, будет озвучена во время официальной премьеры. По некоторым данным, новинка получила безрамочную конструкцию с несущим кузовом и моторы рабочим объемом 1,5 и 2,0 литра. Также в планах полностью электрическая версия, но не раньше 2023 года.