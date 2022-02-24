Manhart сделал BMW M2 Competition еще круче

Автомобиль не просто доработали, но и добавили гоночные детали

Тюнинг-ателье Manhart представило новый проект — улучшенную версию купе BMW M2 Competition с 3,0-литровым мотором от BMW M3. В результате доработок отдача агрегата увеличилась с 410 до 630 л.с. Также купе Manhart MH2 630 отличается от базового автомобиля регулируемыми койловерами KW Clubsport и усиленными передними тормозами.

Внешне такой автомобиль отличается алюминиевым капотом Schmiedmann, антикрылом от BMW M235i Racing. Также купе достались 19-дюймовые колесные диски сс покрышками Michelin и углепластиковые боковые пороги, передний сплиттер и задний диффузор.

В салоне появился гоночный каркас безопасности. Его установили на месте заднего ряда сидений, а в первом ряду теперь стоят спортивные кресла Recaro Sportster CS с многоточечными ремнями безопасности. Дополняют спортивный образ карбоновые вставки на центральной консоли.

Технические характеристики доработанного купе, как и его стоимость не называются.