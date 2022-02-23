Как роскошный Сadillac заметно поменял внешность

На Чикагском автосалоне, который проходил с 22 февраля 1975 года, Cadillac представил свежую модель своей знаменитой, престижной серии Eldorado. Нужно сказать, что автомобили Eldorado занимали в производственной программе Cadillac особое место.

Это были элитные двухдверные купе и кабриолеты с особо мощными двигателями. Впервые эта серия появилась еще в 1953 году. А в 1971-м увидело свет уже девятое поколение таких машин.

Они производились сразу на двух заводах: в Линдене, штат Нью-Джерси, и в Детройте, штат Мичиган. Пик их продаж пришелся на 1973 год, когда был реализован 51 451 автомобиль. И это составило более 1/6 от всех продаж Cadillac. Автомобили Eldorado девятой генерации выпускались до 1978 года, претерпев при этом ежегодный рестайлинг в 1973-м, 1974-м и особенно в 1975-м годах.

Eldorado 1975 модельного года заметно отличался от предшественника, прежде всего, дизайном. Он впервые в истории марки получил сдвоенные прямоугольные фары взамен прежних круглых. Иной стала и радиаторная решетка. И еще одно: исчезли «юбки» возле задних колес, вместе с прикрывающими их крышками. В итоге автомобиль выглядел не таким тяжеловесным как раньше, кузов приобрел более четкие формы.

На машине стоял эксклюзивный мотор V8 рабочим объемом 8,2 л, который развивал ни много ни мало 238 л. с. Это был тогда самый мощный агрегат из двигателей, применяемых на машинах Cadillac. Он работал в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. И еще о трансмиссии: уже с 1968 года автомобили Eldorado имели передний привод.

Этот мощный автомобиль обладал отличной динамикой. При немалой собственной массе 2190 кг он разгонялся до 60 миль в час (96 км/ч) за 9,7 с. А максимальная его скорость составляла 189 км/ч.

Как сложилась дальнейшая судьба автомобилей Eldorado девятого поколения? На моделях 1977-78 гг. устанавливали уже другую, более экономичную «восьмерку», с рабочим объемом, уменьшенным аж на 1,2 л, т. е. до 7,0 л. Соответственно снизилась и мощность, которая составила 180 л. с.

Что касается дизайна, то он не претерпевал серьезных изменений. С завидным постоянством изменялись лишь радиаторные решетки, которая появлялись ежегодно – в 1976, 1977 и 1978-м годах.

Всего в 1971 – 1978 гг. было выпущено 347 401 автомобиль Cadillac Eldorado девятого поколения. А в 1979 модельном году появились машины уже нового, десятого поколения, полностью переработанные и меньшие и по габаритам.