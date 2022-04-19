В России закрылся автозавод альянса Stellantis

Автокорпорация Stellantis, в состав которой входят марки Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT, закрыла свой единственный российский завод и полностью покинула рынок страны-агрессора.

Предприятие «ПСМА Рус» располагалось в городе Калуга и специализировалось на выпуске фургонов марок Peugeot, Opel и Citroen, а также легковые Peugeot 408 и Citroen C4. Еще на этом заводе осуществлялась сборка внедорожников Mitsubishi Outlander и Pajero, так как 30% акций принадлежали японской компании.

«Учитывая стремительное увеличение числа перекрестных санкций и логистических трудностей, Stellantis приостановил свою производственную деятельность в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение санкций и защитить своих сотрудников. Корпорация осуждает насилие и поддерживает все действия, способные восстановить мир», – говорится в сообщении на сайте корпорации.