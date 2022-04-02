Мародерство на 1 млн евро – оккупанты украли агротехнику

Оккупанты перешли к массовому мародерству на временно захваченных территориях Украины. Их стремление легкой наживы становится совершенно неконтролируемым. На этот раз они похитили в Мелитополе сельскохозяйственную технику John Deere.

По данным компании «Агротек-Инвест», захватчики украли два новых флагманских комбайна S770 и S760, трактор M6195 и сеялку Vaderstad Tempo. Общая сумма ущерба составляет 1 млн евро. Благодаря позиционным системам, которыми оснащена техника, известно, что в настоящее время она находится в поселке Закан-Юрт (Чеченская Республика).

«Это еще одно доказательство преступных действий захватчиков прямо перед посевной. Кража сельхозтехники – это, пожалуй, месть за отказ поставки техники John Deere в россию», – говорится в сообщении.