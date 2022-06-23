Машины в помощь: Boston Dynamics передаст уникальный механизм для разминирования

Робот-собака примет участие в разминировании Киевской области

Армия США отправит в Украину одну из двух своих собак-роботов, разработанных компанией Boston Dynamics. Пес-робот по кличке Spot поможет специалистам британо-американской благотворительной организации HALO Trust разминировать территории вокруг Киева.

По словам исполнительного директора группы Криса Уотли, робота используют для обезвреживания минометных снарядов, кассетных боеприпасов и российских противопехотных мин ПОМ-3. В прошлом году Spot прошел специальную подготовку. Подбирать патроны, чтобы они не выпадали из пасти, пес-робот научился за 10-15 минут.

В частности, Spot может переносить неразорвавшиеся боеприпасы в ямы и безопасно взрывать их вдали гражданских объектов партиями по 50-100 штук. Изначально HALO планирует направить в Бучу и Бровары десять команд саперов. К концу 2022 года их количество может вырасти до пятидесяти. Они заменят украинских коллег, часть из которых воюет в рядах ВСУ.

По мнению главы организации, не плохо было бы иметь несколько дюжин таких «Спотов», но, к сожалению, такой возможности пока нет. Это позволило бы сохранить жизни многим людям. Как заявляли ранее в МВД, в разминировании уже нуждаются 30 миллионов гектар территории Украины.