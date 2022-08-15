Mazda сократит зависимость от китайских автокомплектующих

Изменение географии закупок связано со срывом поставок из Китая

Mazda планирует максимально уменьшить долю китайских комплектующих в своих автомобилях. Причиной такого решения стала очередная вспышка Covid-19 в Шанхае и последовавший за этим локальный локдаун. Остановка местных предприятий не могла не отразится на цепочке поставок, в частности и на заводы Mazda.

Проблемы с китайскими комплектующими во втором квартале этого года вылились для японской марки в 144,4 млн долларов операционного убытка. Как объяснили в компании, из Китая они получают часть критически важных электронных компонентов, поставки которых были нерегулярными.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, в руководстве Mazda решили диверсифицировать географию закупок. В своем письме к поставщикам компания попросила нарастить запасы комплектующих в Японии и по возможности перенести производство из Китая.

По словам старшего исполнительного директора Mazda Motor Такеши Мукаи, элементы китайского происхождения есть даже в комплектующих, закупленных напрямую у японских и европейских производителей. Чтобы полностью исключить зависимость от китайских производителей, компания планирует изменить географию закупок, в частности, для новых моделей.