«Двойник» Chevrolet Colorado сменил поколение

Новый GMC Canyon получил 310-сильный мотор и внедорожную версию AT4X

General Motors показал новый GMC Canyon. Презентация пикапа нового поколения состоялась через несколько недель после премьеры Chevrolet Colorado, «двойником» которого он и является. Обе модели обновили с акцентом на бездорожье.

Технически пикапы практически идентичны. Единственное отличие — все версии GMC Canyon стандартно укомплектованы мощным 2,7-литровым четырехцилиндровым турбированным мотором. В новом поколении его отдача возросла до 310 л.с. и 585 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и задним или полным приводом.

Со сменой поколений GMC Canyon стал выше. Переднюю колею расширили до 1675-1685 мм в зависимости от комплектации. Размер дорожного просвета теперь составляет 243-270 мм. Причем максимальные цифры — колея 1685 мм и дорожный просвет 270 мм — относятся к новой модификации Canyon AT4X. Такой пикап получил амортизаторы DSSV, 33,0-дюймовые шины, передние и задние блокировки, а также противооткатные упоры, как у экстремального Chevrolet Colorado ZR2.

На рынке новый GMC Canyon предложат со сдвоенной кабиной и коротким кузовом (1570 мм). Для удобства транспортировки грузов в нем предусмотрены различные крепления. Устойчивость мотоциклу или велосипеду обеспечат две выемки в полу.

Салон отделан дорогими материалами и укомплектован стандартной цифровой панелью приборов диагональю 8,0 дюймов. Мультимедийная система — с 11,3-дюймовым дисплеем, поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и Google.

Топовой версии Canyon Denali достался подогрев рулевого колеса, кожаные передние сиденья с вентиляцией и подогревом и 11,0-дюймовая панель приборов. Также в наличии аудиосистема Bose с семью динамиками и адаптивный круиз-контроль. Из отличий в отделке салона стоит отметить стилизованную переднюю панель и деревянные декоративные вставки с лазерной гравировкой.

В списке стандартного оснащения GMC Canyon — ряд систем активной безопасности и помощи водителю. В их числе автоматическое переключение дальнего света на ближний (IntelliBeam), удержание в полосе движения (Lane Keep Assist) и автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов.

Опциональный пакет Canyon Safety Plus Package предусматривает систему автоматического торможения при перекрестном движении задним ходом и систему помощи при поворотах в «слепых зонах». Заплатив за пакет Technology Package, владелец пикапа получит адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о наезде на пешеходов сзади. Также в него входит система кругового обзора HD Surround Vision, работу которой обеспечивают до 10 камер. Часть из них установлена под днищем и оборудована системой очистки от грязи и мусора.

Стоимость нового GMC Canyon и сроки его появления на рынке, не озвучиваются.