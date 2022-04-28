Mercedes-Benz рассказал о потерях из-за войны в Украине

В первом квартале 2022 года прибыль концерна упала на 700 млрд евро

Mercedes-Benz Group AG подвел итоги первого квартала 2022 года. За три месяца немецкий автоконцерн недополучил 709 млн евро чистой прибыли, почти на 20% от ожидаемой. Одной из причин падения стала приостановка деятельности в России из-за войны в Украине.

Как пояснили в концерне, на проблемы связанные с нехваткой полупроводников, ростом цен на сырье и остановками производства из-за продолжающейся пандемии Covid-19 наложилась новая волатильность в цепочках поставок из-за войны. Все это привело и к увеличению расходов компании.

По итогам первого квартала, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров концерна упала до 3,49 млрд евро или до 3,36 евро на акцию. Для сравнения, в первом квартала 2021 года она составляла 4,29 млрд евро, а доля на акцию составляла 4,01 евро.

Как отмечается в отчете компании, из-за проблем поставками полупроводников, коронавируса и развязанной Россией войны в Украине, в первом квартале продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 10% до 487 008 единиц. Часть потерь компании удалось компенсировать за счет хеджирования валютных курсов, разовой продажи активов, повышения цен и продолжающегося перехода на более дорогие модели класса люкс.

Прибыль Mercedes-Benz Group AG до вычета процентов и налогов без учета специальных сборов и расходов, в первом квартале 2022 года выросла на 11% до 5,23 млрд евро. В концерне считают, что неопределенность и волатильность будут продолжаться до конца года.