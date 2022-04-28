На продажу выставили Peugeot 407 после «АсвАбадителей» (фото)

Согласно статистике, в Украине в результате военных действий пострадало более 200 тысяч автомобилей. Владельцы некоторых машин решили не восстанавливать их, а продать. На украинских торговых площадках уже появилось несколько таких объявлений.

В одном из них, размещенном на сайте Auto.ria, предлагается сильно поврежденный Peugeot 407 2004 года выпуска. Кузов машины изрешетило осколками во время обстрелов в городе Ирпень (Киевская область). Также отсутствует часть стекол, разбиты фары и пробиты колеса.

Несмотря на плачевное состояние автомобиля, владелец намерен получить за него 2000 долларов. В объявлении он указал, что вместе с поврежденным Пежо отдает 4 запасных диска.

«‎Продам Пежо 407 после «‎АсвАбадителей». До повреждения машина была на ходу. Я владелец. Машину не заводил, сел аккумулятор, самовывоз из Ирпеня», – говорится в объявлении.