Новости Mercedes показал свою лучшую модель: у нее нет ДВС, но есть много другого

Местом живого дебюта Mercedes-Benz Vision EQXX станет Лас-Вегас

Мерседес 3 января 2022 года на CES в Лас-Вегасе намерен представить свой новый концепт — Mercedes-Benz Vision EQXX. Сейчас же опубликован первый официальный тизер.

Ожидается, что пока еще не представленный шоу-кар станет основой для будущих серийных моделей производителя. К сожалению, единственный официальный тизер не позволяет рассмотреть его внешность в деталях.

Судя по изображению, у автомобиля будет купеобразный кузов с покатой линией крыши. Также видны традиционные зеркала заднего вида и дверные ручки. Дополнит образ полностью светодиодная оптика.

В Mercedes-Benz называют Vision EQXX «самым эффективным электрокаром в истории марки». Ожидается, что на одном заряде аккумулятора автомобиль сможет проезжать 1000 км. При этом информации о силовой установке по-прежнему нет. Известно, что технической стороной концепта занимаются специалисты подразделения Mercedes F1.