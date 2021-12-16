«Ой, девушка за рулём!»: водитель Bolt рассказывает о своей работе

Женщина за рулём уже давно не вызывает удивления: в транспортном потоке постоянно мелькают лица женщин-водителей. При этом существует миф о том, что женщины водят автомобиль хуже мужчин. Однако недавние исследования доказали, что мужчины почти в четыре раза чаще совершают правонарушения на дорогах, создавая при этом аварийные ситуации.

Вместе с тем, пассажиры часто бывают удивлены, когда видят красивую девушку, которая профессионально работает водителем, в салоне только что прибывшего авто. О своём опыте работы в сервисе для заказа поездок Bolt рассказывает Катя Педан из Полтавы.

Почему именно Bolt?

Я зарегистрировалась на платформе Bolt по совету знакомого. Он сказал, что это современный инновационный сервис, с которым комфортно сотрудничать. И я полностью с этим согласна. Мне нравится бонусная система Bolt, а также тот факт, что выплаты здесь всегда своевременные. Заказов на платформе много, поэтому своим заработком я довольна. Для меня также очень важно то, что я работаю на себя. Поэтому сама могу планировать график работы и количество выходных. Кроме того, мобильное приложение Bolt для водителей отличается довольно удобным интерфейсом.

Говорить или молчать за рулём?

Многие пассажиры удивляются, когда за рулём видят девушку. Но мне сопутствует удача, и я часто встречаю душевных людей: позитивных, открытых и добрых. Всегда приятно, когда пассажир не воспринимает тебя как что-то невиданное, а наоборот благодарен за работу и рад, что его везёт именно девушка.

Мне кажутся мифом рассказы о разговорчивых таксистах. Например, я чаще молчу за рулём, чем первой завожу разговор. Но если пассажир проявляет инициативу, то я поддержу беседу. Если же он молчит, то навязываться не буду. В жизни бывают разные ситуации: иногда пассажирам просто хочется немного помолчать или спокойно подумать, любуясь видом из окна авто.

Свободное время и отдых

Конечно, работа водителем иногда физически изматывает. Но я стараюсь почаще делать перерывы: выходить из машины, чтобы размяться. После рабочего дня люблю ходить в театр. Я училась на хореографа, и у меня есть много знакомых в творческой сфере. Поэтому часто посещаю самые разнообразные спектакли и концерты: погружаюсь в эту особую атмосферу и с удовольствием наблюдаю за фееричным действом на сцене.

Позитивные моменты в работе

В сервисе для заказа поездок Bolt я зарегистрировалась полгода назад. Мне очень нравится моя работа. Я люблю водить авто и получаю от этого колоссальное удовольствие. Вообще-то, по характеру я эмоциональна и активна. Но когда сажусь за руль, то абстрагируюсь от всего и становлюсь спокойной и уравновешенной: у меня есть только дорога и люди, которых я везу. За рулём я ловлю свой дзен.