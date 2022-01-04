Tesla Model Y и снежный холм — кто кого (видео)

Электромобиль не смог остановиться и просто скатился вниз

Владелец Tesla Model Y решил спуститься с заснеженного холма на 19-дюймовых колесах «обутых» во всесезонные шины, но у него ничего не вышло. Все свои отчаянные попытки он записал на видео.

Изначально мужчина не ощутил никаких трудностей, все самое интересное началось на крутом спуске. Электрокар начал скользить, после чего его пришлось остановить на обочине. Далее владелец Tesla решил подняться вверх задним ходом, но вместо этого автомобиль просто начал катиться боком. После электромобиль развернулся и начал скатываться вперед. При этом тормоза не реагировали. Мужчина начал отчаянно сигналить, чтобы предупредить других автомобилистов о том, что он не сможет остановиться на указанном месте. К счастью, несчастного случая удалось избежать.

В конце ролика видно как электромобиль направляется прямо в ограждение. По словам мужчины, столкновения удалось избежать. Ни он, ни автомобиль не пострадали.

Во всех аварийных ситуациях, которые показаны в видео, отчасти виноват сам водитель. Ему нужно было вовремя поменять всесезонные шины на зимние.