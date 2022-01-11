В Украине возродят выпуск легендарных мопедов «Карпаты» (видео)

Скоро на рынке могут появится наследники широко известных мопедов «Карпаты», производимых в свое время на Львовском мотозаводе. За возрождение легендарной марки возьмется украинский стартап Delfast, сообщается на YouTube канале Oleg-AC.

Отметим, что в прошлом году появилась информация о том, что Delfast намерен реанимировать еще один известный бренд отечественных мотоциклов – «Днепр», создав под таким именем электробайк футуристической внешности. Были даже показаны первые дизайнерские эскизы.

И вот буквально на днях разработчики опубликовали первые скетчи по проекту «Карпаты». Отрадно, что в их внешности можно уловить ностальгические нотки предшественников. Агрегатной базой для новых «Карпат», по всей видимости, послужит электробайк Delfast Top 3.0, который сегодня уже выпускается и поставляется в ряд стран, в том числе в США. Он имеет запас хода до 320 – 380 км и может разгоняться до 80 км/ч.

Новый электромопед, скорее всего, получит заднее мотор-колесо и емкие батареи под сиденьем. Кроме того, новые «Карпаты» обзаведутся еще и педальным приводом, что должно облегчить сертификацию за рубежом, в качестве электровелосипеда.

Правда, остается открытым вопрос с местом производства. Хочется верить, что оно все-таки развернется в Украине, тем более, что Delfast в 2021 году уже привлек для этих целей инвестиции на сумму около 3 млн долларов. А вот розничная цена нового электромопеда «Карпаты», скорее всего, будет на уровне вышеупомянутого электробайка, то есть в районе 5 – 6 тыс. долларов.