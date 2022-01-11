Где и какие коммерческие автомобили Volkswagen продаются лучше всего

Volkswagen Commercial Vehicles по итогам 2021 года реализовал практически столько же автомобилей, что и в позапрошлом году – 359 500 против 771 000 ед. Небольшой спад в 3,2% был вызван экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса и глобальным дефицитом полупроводников. При этом спрос на коммерческие автомобили бренда возрос по сравнению с 2020 годом на 20%.

Машины T-серии остаются флагманами продаж – 166 400 ед. (+14,8%). Здесь особенно стоит отметить кемпер California 6.1 – 19 300 ед. (+ 20,2%). В четвертом квартале к дилерам началась поставка Multivan 7-го поколения – и на конец года уже было оформлено 13 500 заказов.

Особенно больно нехватка полупроводников ударила по новой модели Caddy – ее реализация сократилась на 24,5% до 85 200 ед., хотя спрос на эти машины наоборот возрос на 21,3%. Пикап Amarok сегодня выпускается только на заводе в Аргентине, а потому в 2021 году эту машину в Европе не предлагали. Тем не менее удалось реализовать 45 400 ед. (в 2020 году – 52 100 ед.). Летом 2022 года ожидается выход нового Amarok, разработанного в кооперации с Ford, который снова станет доступен европейским покупателям.

Что же касается самого крупного представителя семейства – модели Сrafter, то ее продажи немного возросли – с 61 700 до 62 300 ед. Причем реализации машин на электротяге eCrafter увеличилась на 29,4% – до 1500 ед. Здесь нужно отметить, что всех электрифицированных коммерческих автомобилей VW в 2021 году продано 3600 ед., что на 35% больше, чем годом ранее. Большие надежды компания возлагает на cовершенно новый электрический фургон ID Buzz, мировая премьера которого запланирована на 9 марта 2022 года.

Ушедший ход также показал отменный спрос на кемперы. Продажи машин Сalifornia на базе моделей T6.1, Сrafter и Caddy увеличились на 28% – до 23 300 ед.

Если говорить о географии продаж в 2021 году, то самым большим рынком для Volkswagen Commercial Vehicles по-прежнему является Западная Европа – 248 700 ед. (в 2020 году – 264 900 ед.). Среди стран на первом месте Германия – 91 000 ед. (101 000 ед.), затем Великобритания – 36 800 (36 500 ед.) и Франция – 15 300 (15 900 ед.). Спад продаж прослеживается и в Восточной Европе – 32 900 ед. (- 9,2%). Самые большие показатели на рынке Польши – 9100 ед. (9600 ед.).

В Мексике, единственном североамериканском рынке для Volkswagen Commercial Vehicles, продажи упали с 7000 до 4600 ед. А вот южноамериканский рынок поднялся на 16,5% – до 32 900 ед. И здесь в лидерах Аргентина – 18 700 ед. (+44,6%). Правда, в Бразилии был зафиксирован спад в 25,5% – до 7900 ед.

Азиатско-тихоокеанский регион также показал рост – 17 500 ед. (+10,7%). И здесь первое место у Австралии – 12 500 ед. (в 2020 году – 10 500 ед.). Что же касается Африканского континента, то реализация «народных» коммерческих автомобилей здесь возросла с 7700 д0 9000 ед., в том числе в ЮАР – с 4300 до 5200 ед. Хороши идут дела и на Ближнем Востоке – продано 16 600 ед. (+12,9%). И здесь главную скрипку сыграла Турция – 14 700 ед. (+17%).