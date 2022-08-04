МВД обновило приложения для оплаты штрафов за нарушения ПДД

В Украине возобновили работу камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД и на дороги вышли инспекторы полиции с радарами TruCAM, а значит автомобилистам, позволяющим себе нарушать Правила, нужно регулярно проверять наличие штрафов через мобильные приложения.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, ведомство обновило официальные приложения и сервисы. В частности, корректировки внесли в мобильное приложение «Штрафы ПДД» и телеграмм-бот. Поэтому пользователям необходимо переустановить его и обновить подписку.

«Официальные сервисы МВД позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложениях есть информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Соблюдайте требования правил дорожного движения и безопасного вождения!», – сказал Сергей Гончаров.