Новый Dacia Duster превратили в развозной фургон (фото)

Dacia недавно обновила кроссовер Duster. Единственное чего не хватало в семействе модели, так это версии LCV. Компания быстро исправила этот недочет.

Внешне Duster Commercial в точности повторил стандартный кроссовер. Единственным отличием является затемнение задних стекол. На них нанесли светонепроницаемую пленку. Основные изменения произошли в салоне машины. Здесь демонтировали второй ряд сидений и часть обшивки. На смену им пришла грузовая площадка и сетчатая перегородка, которую установили за передними креслами.

Объем получившегося грузового отсека составляет 1623 литра. И это при длине 1792 мм и ширине 1247 мм. Грузоподъемность автомобиля – до 503 кг. Также для крепления грузов в отсеке установили проушины. Dacia Duster Commercial будет доступен в двух версиях – Essential и Expression. В оснащение базовой входит кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом, круиз-контроль, Bluetooth и USB-порт. Expression поставляется с мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида.

На выбор клиентов предложено несколько силовых установок: 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель TCe 90 мощность 89 л.с., 1,3-литровый бензиновый TCe с отдачей 148 л.с. и дизельный dCi объемом 1,5 л на 113 л.с. Коммерческий фургон уже доступен к заказу в Великобритании по цене от 13 995 фунтов стерлингов.