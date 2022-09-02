На аукцион выставили коллекцию из 165 классических автомобилей (фото)

На аукционе Dick Hutchison Auction and Real Estate продают уникальный лот, который включает в себя 165 нереставрированных классических автомобилей разных марок и моделей. Все эти машины были выпущены в 50-х годах прошлого столетия.

Эта коллекция принадлежала известному американскому автолюбителю Дэвиду Вайлсу. Несмотря на то, что мужчина очень ценил ее, тратиться на обслуживание он не хотел. Поэтому большинство машин находятся в плачевном техническом состоянии. Практически у всех сильно проржавели кузова. При этом фары, колеса и хромированные элементы большинства транспортных средств на месте.

Коллекция включает в себя 54 автомобиля марки Oldsmobile, 26 Buick, 17 Pontiac, 16 Cadillac, четыре DeSoto, два Lincoln и один Imperial. Также представлены машины Ford, Chrysler, Hudson, Packard, Dodge и Chevrolet. Самыми примечательными лотами являются: двухдверный LeSabre 1960 года выпуска, Oldsmobile Starfire 1962 года и два Cadillac Eldorado 1956 года.