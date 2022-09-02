Nissan временно приостановил продажи популярного электромобиля

О возобновлении бронирования производитель объявит дополнительно

Nissan приостановит прием заявок на популярный электрический хэтчбек Leaf, выпускаемый с 2010 года. Как говорится в официальном заявлении производителя, принимать новые заказы перестанут с 22 сентября. Сроки действия «запрета» не уточняются.

Причинами такого решения называют проблемы с поставками компонентов и необходимость пересмотра стоимости модели в связи с ростом цен на сырье. Каким будет новый ценник Nissan Leaf, сложно предположить.

Несколько дней назад Volkswagen объявили об увеличении стоимости еще невыпущенного электромобиля ID.2 на 5000 евро, до 25 000 евро. Не исключено, что и этот ценник не окончательный. На рынке Volkswagen ID.2 появится не раньше 2025 года, а за три года многое может измениться.