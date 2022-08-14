Что из себя представляет LimoBus на столичных дорогах

Этот необычный лимузин, разъезжающий Киевом, построен на базе огромного пикапа Ford F-650, который попал через свои размеры в Книгу Рекордов Гиннесса. Машину удлинили до 15 метров и сделали ей просторный кузов, в котором не только можно стоять в полный рост, но даже и танцевать.

Лимузин рассчитан на 15 посадочных мест. Здесь есть две независимые зоны – VIP и Dance. На борту гостей встречает ведущий DJ, а насладиться отдыхом помогут караоке, мощная акустическая система и продвинутый климат-контроль. Понятное дело, что есть и светомузыка. Четыре года назад мы уже писали о подобном лимузине. Однако нынешняя машина отличается не только цветом, но и дополнительной надстройкой в корме и еще более высокой крышей.