На аукционе продали гибрид Lexus GX460 и Toyota Land Cruiser Prado (фото)

На аукционе Cars & Bids появился довольно оригинальный лот, который сразу же привлек к себе внимание. Речь идет о Lexus GX460 2010 год выпуска, который переделали в Toyota Land Cruiser Prado.

Причины такой трансформации внедорожника продавец не назвал. Но это и не столь важно, ведь идея была реализована идеально. Автомобиль получил бамперы, решетку радиатора, оптику, шильдики, 19-дюймовые колесные диски, капот и подножки актуального Land Cruiser Prado.

Салон также немного подкорректировали. В кабине появились ручка переключения передач, центральная консоль и подстаканники от GX 460 2021 года выпуска. Единственное, что осталось без изменений, так это 4,6-литровый двигатель V8 мощностью 305 л.с. и 446 Нм крутящего момента. Он сопряжен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Пробег внедорожника перешагнул отметку в 300 000 км. При этом владелец отметил, что он находится в отличном состоянии и не требует ремонта. Неизвестно какую сумму мужчина надеялся выручить за столь оригинальный автомобиль, но финальная ставка составила 18 250 долларов.