Для бюджетного электрокроссовера Renault подготовили масштабное обновление

Одним из самых дешевых электромобилей, предлагаемых на рынке Европы, является Dacia Spring. Несмотря на то, что модель вышла на рынок в 2021 году, компания подготовила для нее масштабный рестайлинг.

Инсайдерам удалось узнать подробности о новинке и даже создать реалистичное рендерное изображение. Сообщает, что внешность электромобиля приведут в соответствие с новым языком дизайна марки, который также будет реализован на будущих Duster и Bigster. Обновленный Spring получит новую заглушу на месте решетки радиатора, переработанные бамперы, иной капот, модернизированные фары и задние фонари.

Как сообщает издание Largus, салон также осовременят. По своему оформлению он будет схож с Dongfeng EX1 Nano Box. В его оснащение войдет цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным экраном, новое рулевое колесо, двухуровневая центральная консоль и расширенный пакет систем помощи водителю.

Рестайлинговый кроссовер будет приводить в движение один электромотор мощностью 60 л.с. Запас хода в 250 км обеспечит батарея емкостью 30 кВтч. Стоимость новинки пока не раскрывается. Ценник на текущую версию модели менее 20 000 евро.