На дорогах Украины вновь заработал габаритно-весовой контроль фур

С сегодняшнего дня, 23 мая 2022 года, в Украине свою работу возобновили WIM-комплексы. Они в автоматической режиме осуществляют контроль соблюдения габаритно-весовых норм грузовиками.

С начала войны эта система была отключена. Однако из-за сильно увеличившейся нагрузки на дороги ее было решено вновь запустить в действие. Система три дня работала в тестовом режиме (с 20 по 22 мая) и теперь готова к полноценному использованию.

Как сообщили в пресс-службе «‎Укртрансбезопасности»‎, за три дня работы WIM-комплексы зафиксировали 209 фур с перевесом. Антирекорд принадлежит автомобилю марки Renault Magnum – 63,7 тонны при максимально разрешенных 40 т. Так как контроль осуществлялся в тестовом режиме, то к ним не будут применены санкции. В дальнейшем владельцам фур будут приходить «‎письма счастья».

Штрафы на перевозчиков будут накладываться согласно действующего законодательства: