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На дорогах Украины заработали новые камеры – адреса размещения
Министерство внутренних дел Украины продолжает расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений ПДД. С сегодняшнего дня, 21 февраля 2022 года, в работу запустили еще 24 КАФа.
Приборы установлены на автодорогах в городах Киев, Сумы, Винница и Мукачево, а также на трассах государственного значения в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, общее число камер на данный момент составляет 270 единиц. Они находятся в 25 городах и 16 областях страны, и установлены на самых аварийно-опасных участках трасс.
Приборы расположены на следующих участках дорог:
город Киев
- ул. Братиславская, 9-Г в направлении ул. Крайней;
- просп. Голосеевский, 96 в направлении ул. Маричанской;
- просп. Голосеевский, 96 (напротив) в направлении ул. Полковника Потехина;
- ул. Теодора Драйзера, 4 в направлении ул. Николая Закревского;
- ул. Теодора Драйзера, 9 в направлении просп. Владимира Маяковского;
- ул. Теодора Драйзера, 32 в направлении просп. Владимира Маяковского;
- ул. Наталии Ужвий, 1 в направлении ул. Новомостицкой;
- просп. Правды, 58 в направлении ул. Светлицкого;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 5 в направлении ул. Приорской;
- ул. Автозаводская, 24/1 в направлении ул. Коноплянской.
город Сумы
- ул. Героев Крут, 1/3 в направлении ул. Ивана Сирко;
- ул. Кондратьева, 129 в направлении ул. Прокофьева.
город Винница
- ул. Пирогова, 61 в направлении ул. Константина Василенко.
город Мукачево
- ул. Ивана Франко, 74 в направлении ул. Мира;
- ул. Великогорная, 51 в направлении ул. Томаша Масарика.
Закарпатская область
- на 95 км+424 автодороги Н-09 в направлении ПГТ Буштыно;
- на 98 км+824 автодороги Н-09 в направлении с. Бедевля;
- на 33 км+714 автодороги М-23 в направлении ул. Гички (Виноградов);
- на 39 км+706 автодороги М-23 в направлении ул. Молодежной;
- на 0 км+907 автодороги М-23 в направлении ул. Микеша (Берегово);
- на 0 км+694 автодороги Т-07-19 в направлении ул. Центральной.
Ивано-Франковская область
- на 244 км+199 автодороги Н-09 в направлении ПГТ Делятин;
- на 240 км+283 автодороги Н-09 в направлении ул. Грушевского;
- на 227 км+233 автодороги Н-09 в направлении с. Татаров.