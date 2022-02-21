На дорогах Украины заработали новые камеры – адреса размещения

Общее число КАФов достигло 270 единиц

Министерство внутренних дел Украины продолжает расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений ПДД. С сегодняшнего дня, 21 февраля 2022 года, в работу запустили еще 24 КАФа.

Приборы установлены на автодорогах в городах Киев, Сумы, Винница и Мукачево, а также на трассах государственного значения в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, общее число камер на данный момент составляет 270 единиц. Они находятся в 25 городах и 16 областях страны, и установлены на самых аварийно-опасных участках трасс.

Приборы расположены на следующих участках дорог:

город Киев

ул. Братиславская, 9-Г в направлении ул. Крайней;

просп. Голосеевский, 96 в направлении ул. Маричанской;

просп. Голосеевский, 96 (напротив) в направлении ул. Полковника Потехина;

ул. Теодора Драйзера, 4 в направлении ул. Николая Закревского;

ул. Теодора Драйзера, 9 в направлении просп. Владимира Маяковского;

ул. Теодора Драйзера, 32 в направлении просп. Владимира Маяковского;

ул. Наталии Ужвий, 1 в направлении ул. Новомостицкой;

просп. Правды, 58 в направлении ул. Светлицкого;

ул. Ярослава Ивашкевича, 5 в направлении ул. Приорской;

ул. Автозаводская, 24/1 в направлении ул. Коноплянской.

город Сумы

ул. Героев Крут, 1/3 в направлении ул. Ивана Сирко;

ул. Кондратьева, 129 в направлении ул. Прокофьева.

город Винница

ул. Пирогова, 61 в направлении ул. Константина Василенко.

город Мукачево

ул. Ивана Франко, 74 в направлении ул. Мира;

ул. Великогорная, 51 в направлении ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область

на 95 км+424 автодороги Н-09 в направлении ПГТ Буштыно;

на 98 км+824 автодороги Н-09 в направлении с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23 в направлении ул. Гички (Виноградов);

на 39 км+706 автодороги М-23 в направлении ул. Молодежной;

на 0 км+907 автодороги М-23 в направлении ул. Микеша (Берегово);

на 0 км+694 автодороги Т-07-19 в направлении ул. Центральной.

Ивано-Франковская область