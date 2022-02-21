Новинка Новенький Yaris и PlayStation в придачу — как Toyota заманивает покупателей

Специальная версия хетчбека выйдет ограниченным тиражом

Европейским клиентам Toyota начали предлагать особый Yaris. Гибридный хэтчбек получил приставку GR Sport GT7 Edition в названии. Автомобиль ориентирован на геймеров и приурочен к выходу новой гоночной игры Gran Turismo.

Вместе с автомобилем каждый покупатель уникальной серии, состоящей из 100 единиц, получит игровую консоль PlayStation 5, новую игру Gran Turismo 7, беспроводной контроллер DualSense и подписку на PlayStation Plus.

Символично, что продажи автомобиля и седьмой части популярной гоночной игры стартуют в один день — 4 марта 2022 года. Стоимость особого хэтчбека не сообщается.

По некоторым данным, такое плодотворное сотрудничество марок — далеко не последнее. PlayStation станет партнером нового монокубка Toyota Gazoo Racing Iberian Cup. В гоночной серии примут участие доработанные Toyota GR Yaris RZ.